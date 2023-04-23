Украинские беженки в разных странах мира зарабатывают деньги суррогатным материнством. Издание The Times сообщило, что вынашивание одного младенца позволяет получить от 19 до 25 тысяч долларов.

Чтобы стать суррогатной матерью, женщины с Украины подписывают бумаги, гарантирующие иностранным семьям, что беженка отдаст им новорожденного ребенка, а также проходят полное медицинское обслуживание. Сейчас эта практика широко распространена в Великобритании и Соединенных Штатах, а также в Китае и Индии, передает портал Ura.ru.

Издание приводит слова гинеколога Виктории Ванье, сообщившей, что украинское законодательство не регулирует сферу суррогатного материнства. Иностранцы используют женщин для вынашивания детей, после чего судьба многих младенцев остается неизвестной.