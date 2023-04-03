Киев надеется на успех в своем весеннем контрнаступлении, однако власти Украины должны понимать, что у ВС РФ имеется скрытый потенциал. Если они его задействуют, то конфликт может растянуться на длительный срок, пишет издание The Times.

Профессор в области международной политики Марк Галеотти не разъяснил, что имеет в виду, но отметил, что Киеву необходимо предпринять все возможные меры, чтобы не перевести противостояние в борьбу на истощение. В ней он однозначно проиграет, причем конфликт затянется на долгие годы.

Галеотти также отметил, что сейчас даже командование ВСУ и западные эксперты не уверены в успешном весеннем контрнаступлении. У России есть силы и средства для его отражения и для того, чтобы удержать инициативу в противостоянии в своих руках.