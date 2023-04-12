12 апреля – ИА Discover24.ru. В ночь на 12 апреля Россия провела испытания «загадочной ракеты», которую в Пентагоне идентифицируют как «Ярс» или модифицированный тополь. Тестовый запуска МБР подгадали как раз под историческую поездку президента США Джо Байдена в Великобританию, пишет издание The Sun.

Авторы публикации напоминают, что за последний год Байден дважды наносил визиты в Европу и оба раза Россия подпортила ему впечатление о поездки испытаниями межконтинентальных баллистических ракет.

Эксперты также отмечают, что и новый «Тополь-М», и МБР «Ярс» обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Они могут поражать любые цели на территории европейского континента, так как их дальность достигает 12 тысяч километров.

Напомним, что Байден отправился в Великобританию и Ирландию, чтобы принять участие в праздновании 25-летия со дня заключения Белфастского соглашения.