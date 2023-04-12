Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

12 апреля – ИА Discover24.ru. В ночь на 12 апреля Россия провела испытания «загадочной ракеты», которую в Пентагоне идентифицируют как «Ярс» или модифицированный тополь. Тестовый запуска МБР подгадали как раз под историческую поездку президента США Джо Байдена в Великобританию, пишет издание The Sun.

Авторы публикации напоминают, что за последний год Байден дважды наносил визиты в Европу и оба раза Россия подпортила ему впечатление о поездки испытаниями межконтинентальных баллистических ракет.

Эксперты также отмечают, что и новый «Тополь-М», и МБР «Ярс» обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Они могут поражать любые цели на территории европейского континента, так как их дальность достигает 12 тысяч километров.

Напомним, что Байден отправился в Великобританию и Ирландию, чтобы принять участие в праздновании 25-летия со дня заключения Белфастского соглашения.

Вам может понравиться

ЧВК «Вагнер» используют трофейный американский БТР M113 ВСУ в Артемовске

10 апреля – ИА Discover24.ru. Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в качестве трофея американский бронетранспортер M113, который с новой символикой на борту успешно используется в Бахмуте (Артемовске), рассказал портал «Военное обозрение».

Ольшанский: “Умные” бомбы ФАБ-500М и УПАБ-1500 ВС РФ атакуют ВСУ даже в подземелье

10 апреля – ИА Discover24.ru. Украинские ВС не сумеют спрятаться от «умных» российских бомб ФАБ-500 и УПАБ-1500 даже в глубоком подземелье. Эти мощные высокоточные боезаряды способны найти и уничтожить противника

Меняйло сообщил о начале проверки данных о возможных издевательствах над военным из Осетии в Херсонской области

10 апреля – ИА Discover24.ru. Властями Северной Осетии было сделано обращение в прокуратуру согласно поступившей к ним информации о неправомерном обращении с осетинскими военнослужащими на херсонском направлении. Такое заявление было