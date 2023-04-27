ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Запад выделил президенту Украины Владимиру Зеленскому не более полугода, чтобы добиться «победы над Россией». Об этом изданию The Scotsman рассказал профессор в области военных исследований Тим Уилласи-Уилси.

Бывший британский дипломат пояснил, что от Украины и ее проблем устал весь мир. Однако США и их союзники все же намерены дождаться контрнаступления ВСУ, о котором Киев беспрерывно говорит на протяжении почти пяти месяцев. Если оно окажется провальным, у запада не останется другого выхода, кроме как усадить Зеленского за стол переговоров.

В завершении СВО до конца текущего года весьма заинтересован президент США Джо Байден, пишет издание. Он идет на следующие выборы и военная помощь Киеву накануне предвыборной кампании может негативно отразиться на его рейтинге.

Вам может понравиться

Герой России Липовой назвал преимущества танка “Армата”

Принципиально иная конструкция корпуса является одним из главных преимуществ российского танка “Армата” (Т-14) над боевыми машинами западного образца. Об этом рассказал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с изданием

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные населенные пункты левобережья Херсонской области

ВСУ обстреливают мирные населенные пункты Херсонской области, осознанно целясь по объектам гражданской инфраструктуры, рассказал портал Readovka со ссылкой на экстренные службы. Всего за день боевики выпустили не меньше 90 боезарядов

Ракетоносцы ВКС России 14 часов летали над северными морями

Плановый полёт совершили два стратегических ракетоносца Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями. В общей сложности над акваториями самолёты находились 14 часов. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на Минобороны