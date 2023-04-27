Запад выделил президенту Украины Владимиру Зеленскому не более полугода, чтобы добиться «победы над Россией». Об этом изданию The Scotsman рассказал профессор в области военных исследований Тим Уилласи-Уилси.

Бывший британский дипломат пояснил, что от Украины и ее проблем устал весь мир. Однако США и их союзники все же намерены дождаться контрнаступления ВСУ, о котором Киев беспрерывно говорит на протяжении почти пяти месяцев. Если оно окажется провальным, у запада не останется другого выхода, кроме как усадить Зеленского за стол переговоров.

В завершении СВО до конца текущего года весьма заинтересован президент США Джо Байден, пишет издание. Он идет на следующие выборы и военная помощь Киеву накануне предвыборной кампании может негативно отразиться на его рейтинге.