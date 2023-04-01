«Ненасытный» Киев создает западным странам и их военно-промышленному комплексу все новые проблемы. Он требует еще и еще оружия, техники и боеприпасов, получает это, но все боевые системы чуть ли не моментально уничтожаются в боях. И требования увеличить поставки звучат снова, пишет издание The Paper.

В результате в Европе склады уже опустели практически полностью, о нехватке тех или иных видов вооружения заявляют даже Соединенные Штаты. Но Киеву по-прежнему мало, теперь он заявляет, что контрнаступления может и не состояться, так как для него недостаточно боевых систем западного образца.

В такой ситуации все больше западных политиков начинают задумываться о целесообразности помощи Украине. Они понимают, что все отправляемое в Киев оружие мгновенно исчезает в «ненасытном желудке», а значимых военных результатов как не было, так и нет. Не исключено, что в скором времени США и их союзники задумаются о прекращении военной помощи ВСУ.