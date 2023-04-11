11 апреля – ИА Discover24.ru. Секретные документы, просочившиеся из Пентагона на прошлой неделе, подробно описывают слабые стороны украинской армии, в частности нехватку боеприпасов и противовоздушной обороны. Об этом сообщает вашингтонское издание The Hill. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В одном из документов Пентагона, получивших огласку, как сообщается, из-за «утечки информации», подробно говорится, что ПВО Украины уже в скором времени не сможет защищать линию фронта, поскольку, по всей вероятности, до конца мая исчерпает свои ракетные запасы. Этот документ представляет собой февральскую оценку Объединенного штаба министерства обороны США, в которой говорилось, что «способность Украины обеспечивать противовоздушную оборону средней дальности для защиты линий боевого соприкосновения будет полностью утрачена примерно к 23 мая».

В этом опубликованном секретном документе также говорится, что как только у Украины закончатся боеприпасы первого эшелона противовоздушной обороны, «увеличатся расходы 2-го и 3-го эшелонов, что снизит общую способность защищаться от российских воздушных атак со всех высот».

В другом подобном документе показано, как быстро будут израсходованы зенитные ракеты систем ПВО Украины, в которых говорится, что системы SA-11 (под таким наименованием на Западе обозначается самоходный ЗРК 9K37 «Бук» и его модификации) израсходуют свои запасы ракет к 13 апреля, а для систем SA-8 (старый советский ЗРК 9К33 «Оса», принятый на вооружение в начале 1970-х годов) запасы иссякнут примерно к маю.

Что касается поставок Киеву от стран НАТО, то ракеты для ЗРК NASAMS, произведенные в США, будут израсходованы (при отсутствии новых поставок с Запада) примерно к 15 апреля. Согласно другой диаграмме, украинская ПВО, в свете ожидаемого дефицита, вынуждена фокусироваться на российских самолетах и вертолетах, игнорируя при этом более мелкие угрозы, такие как беспилотники.

Сейчас и министерство юстиции, и министерство обороны США расследуют очевидную утечку секретных документов после того, как те были размещены на онлайн-страницах соцсетей. Документы датированы мартом этого года или периодом немного ранее и в целом включают информацию об обучении украинцев, расходах на боеприпасы и примерных потерях со стороны как Украины, так и России.

«В упомянутых документах, похоже, нет планов украинского контрнаступления, ожидаемого этой весной», – отмечает The Hill, опровергая тем самым ряд недавних заявлений официальных лиц и СМИ по этому поводу.

В частности, среди документов есть оценка состояния боевых действий в Бахмуте (Артемовске) – городе на востоке Донецкой области, который находится в осаде в течение семи месяцев. В документе описывается, как украинские силы «были практически окружены российскими войсками в Бахмуте» по состоянию на 25 февраля.

Высшее руководство Украины дает мрачные оценки продолжающейся борьбе за Бахмут, а генерал Кирилл Буданов, глава украинской военной разведки, говорит, что на момент подготовки доклада ситуация была «катастрофической». Причем характер этих документов, помимо прочего, «показывает, что США шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины», – отмечает в связи с этим The New York Times.

В еще одном из документов Роман Машовец, советник главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, сказал, что «боевой дух войск в Бахмуте был низким, а у украинских сил сложилось впечатление, что они практически попали в оперативное окружение». Не удивительно, что сейчас представители и Пентагона, и официальных властей Украины стараются представить эти документы «фальсификацией», хотя внятных доказательств этому не предъявляют.