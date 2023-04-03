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У Киева имеются лишь призрачные шансы победить в конфликте с Россией, заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Издание The Hill приводит его слова, что шансы на победу Украины маловероятны:

«Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача», – заявил американский генерал.

Он напомнил, что украинская армия столкнется с 200-тысячными российскими войсками, которые гораздо лучше подготовлены и не зависят от кого-либо в плане поставок оружия. Поэтому шансы на успех Киева как минимум в текущем году очень низкие.

Ранее Милли уверенно утверждал, что Украина одержит победу над Россией, за что неоднократно подвергался критике со стороны военных экспертов и журналистов.

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