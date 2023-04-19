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Украинские войска стали чаще применять надувные макеты тяжёлой техники. Об этом пишет издание The Economist – передаёт портал URA.RU.

Британское СМИ отмечает, что ВСУ начали использовать макеты не от хорошей жизни, а в целях экономии. Уничтожение западной техники российскими войсками слишком дорого обходится киевским властям. Для снижения потенциальных расходов с украинской стороны на передовой стало больше надувной техники.

The Economist указывает на плюсы надувных ложных целей по сравнению с деревянными. Они легче, проще устанавливаются, а сдутый танк и вовсе можно переносить в рюкзаке. При этом макет легко можно надуть и оперативно развернуть на нужной местности.

Ранее сообщалось, что на Украину надувная техника также поступает с Запада. Некоторые предприятия производят надувные макеты систем HIMARS, гаубиц, танков и прочего.

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