Российская армия имела и имеет превосходство в воздухе над Украиной. С начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса ВВС Украины потеряли 40% имеющееся до начала СВО техники. Об этом пишет издание The Economist – передаёт ОСН.

Уточняется, что речь идёт о потере Украиной 60 боевых самолётов. При этом западное СМИ, оценивая российские силы, сообщает, что Москва выделила для СВО полтысячи единиц боевой авиации. Это не только количественный, но и качественный перевес – российская авиация технически более продвинута, чем украинская. В то же время The Economist пишет, что полностью подавить систему ПВО Украины российские силы не смогли. И сейчас зачастую наносят удары с удалённого расстояния.

Киевские власти неоднократно просили у своих западных союзников современные истребители. Однако страны НАТО пока не спешат удовлетворять такие просьбы. В то же время они не исключают, что со временем Украина может получить современные боевые самолёты.