ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российская армия имела и имеет превосходство в воздухе над Украиной. С начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса ВВС Украины потеряли 40% имеющееся до начала СВО техники. Об этом пишет издание The Economist – передаёт ОСН.

Уточняется, что речь идёт о потере Украиной 60 боевых самолётов. При этом западное СМИ, оценивая российские силы, сообщает, что Москва выделила для СВО полтысячи единиц боевой авиации. Это не только количественный, но и качественный перевес – российская авиация технически более продвинута, чем украинская. В то же время The Economist пишет, что полностью подавить систему ПВО Украины российские силы не смогли. И сейчас зачастую наносят удары с удалённого расстояния.

Киевские власти неоднократно просили у своих западных союзников современные истребители. Однако страны НАТО пока не спешат удовлетворять такие просьбы. В то же время они не исключают, что со временем Украина может получить современные боевые самолёты.

Вам может понравиться

Asia Times: американские системы ПВО бесполезны в борьбе с российскими планирующими бомбами на Украине

Системы противовоздушной обороны США, переданные Украине для защиты от российских ракет, не могут справиться с управляемыми планирующими авиационными бомбами (УПАБ), запускаемыми ВКС России по целям ВСУ на передовой. Об этом

«РВ» показала, как FPV-дроны уничтожают огневые точки ВСУ под Авдеевкой

На Авдеевском направлении расчеты 9-й бригады 1-го армейского корпуса успешно используют FPV-дроны для уничтожения позиций противника. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись одной из таких атак. Барражирующие боеприпасы неподалеку от населенного

Секретарь СНБО Украины Данилов: ВСУ перейдут в контрнаступление, когда получат все необходимое вооружение

Подразделения вооруженных сил Украины смогут перейти в масштабное контрнаступление, как только получат все необходимое вооружение от своих западных партнеров. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины