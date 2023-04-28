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The Drive сообщает, что в США обнаружены транспортно-пусковая установка и мобильный радар С-300, а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина «Тор-М1», которые внешне очень напоминают системы российского производства.

Техника была замечена на железнодорожной станции в городе Белвью, в американском штате Огайо. Однако, принадлежность боевой техники неизвестна, и согласно изданию, она может являться просто макетом отличного качества.

Ранее издание The Drive также сообщало, что трофейный российский танк Т-90А был направлен на полигон в США, что подтвердили в Пентагоне. Боевая машина была захвачен 25 сентября 2022 года 92-й бригадой Вооруженных сил Украины в Кирилловке Харьковской области.

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