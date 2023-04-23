Масштабное мероприятие ВВС Индонезии с показом общественности основного парка своей боевой авиатехники наглядно продемонстрировали, что истребители российского производства Су-30 занимают в этом ряду почетное «флагманское» место. Об этом пишет портал The Drive. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Часто бывает трудно понять масштабы самолетов, глядя на их фотографии в полете. Однако, когда самолеты собраны вместе и сфотографированы на земле, можно лучше понять и сопоставить их реальные размеры. «Показательный пример: взгляните на фото истребителей ВВС Индонезии, где самолеты Sukhoi Flanker российского производства не без умысла выставлены на первый план: они заметно габаритнее по сравнению с соседними F-16 и Т-50», – указывает американский портал.

Фотография была сделана 9 апреля на церемонии 77-летия ВВС Индонезии, состоявшейся на авиабазе Халим Перданакусума в Восточной Джакарте. В рамках празднования состоялись также различные воздушные и наземные демонстрации личного состава и авиатехники индонезийских ВВС, которые могут похвастать внушительной линейкой самолетов.

В числе представленных были четыре истребителя семейства Flanker (Су-27 и его производные): Су-27СК, Су-30МК и два Су-30МК2. Помимо них, на просмотр общественности выставлялась также вполне современная боевая авиатехника ВВС Индонезии от других производителей: два многоцелевых вертолета Airbus H225M; два недавно поставленных французской Dassault транспортных VIP-самолета Falcon 7X; пять учебных вертолетов Eurocopter EC120 Colibri; девять легких штурмовиков EMB-314 Super Tucano, выпущенные бразильской компанией Embraer; а также южнокорейские учебно-боевые самолеты – пять усовершенствованных реактивных самолетов KAI T-50I Golden Eagle, а также семь «самолетов базовой подготовки» KAI KT-1 Woong Bee.

Также были представлены и самолеты производства США: один транспортный C-130 Hercules и не менее 17 истребителей F-16 Fighting Falcon. Последние имеют длину 15 м, размах крыла чуть менее 10 м, явно уступая в размерах российским «Фланкерам». Су-30МК2, для сравнения, имеет длину почти 22 м и размах крыла 14,7 м.

Впрочем, The Drive ожидаемо не стал уточнять, что российские истребители Су-30 заметно превосходят F-16 не только (и не столько) габаритами, а прежде всего основными боевыми характеристиками: скоростью, высотным потолком, длительностью пребывания в полете и массой носимого вооружения.

В целом же парк истребителей российского производства в составе ВВС Индонезии включает 5 одноместных Су-27СК и пару двухместных многоцелевых Су-30МК (из поставок в начале 2000-х годов), а также 9 намного более совершенных двухместных Су-30МК2 (первый из которых был поставлен в 2008 году).

«Американская» часть ВВС Индонезии представляет собой 8 истребителей довольно старой версии F-16A/B (поставленные с 1989 года), и около 23 модернизированных F-16C/D.

В 2017 году Джакарта подписала с Москвой сделку на сумму 1,1 миллиарда долларов по закупке 11 экземпляров многоцелевого одноместного Су-35 – самого мощного в семействе Flanker. Однако под давлением и угрозой санкций США смогли заставить Индонезию отложить эту сделку.

В конечном итоге в 2021 году Индонезия выбрала для намеченной модернизации своих ВВС французские истребители Dassault Rafale, закупив 42 самолета, а недавно, в марте этого года, сделала дополнительный заказ на еще 18 «Рафалей».