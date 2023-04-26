Помимо артиллерийских снарядов, ракет, минометов и танковых снарядов, США на данный момент предоставили Киеву более 200 миллионов патронов для стрелкового оружия. Примерные общие итоги поставок американских боеприпасов для украинских военных за все время с начала проведения российской СВО на Украине суммировал военный обозреватель портала The Drive Говард Альтман. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

США уже передали Украине более 4,4 миллиона единиц тяжелых боеприпасов – артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет и минометных мин, и еще 200 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия, чтобы вооружить ВСУ для действий против российских войск.

«Сложите все это вместе, и такой боезапас будет весить более 103 000 тонн», – отмечает Альман. Причем, согласно его уточнению, «это не включает неустановленное количество 120-мм и 105-мм танковых снарядов и ракет для реактивных систем залпового огня MLRS и HIMARS», мобильные пусковые установки которых были поставлены Украине из США и других стран НАТО.

«Боеприпасы являются важнейшей частью американской военной помощи на общую сумму более 36,1 миллиарда долларов, выделенной Украине с момента прихода к власти администрации Байдена», – подчеркивает обозреватель The Drive.

По его подсчетам, это включает в себя более 1,5 миллиона стандартных 155-мм гаубичных снарядов, а также 7000 управляемых снарядов M982 Excalibur, 14 000 снарядов дистанционной противотанковой противоминной системы (RAAMS) и более 450 000 стандартных 105-мм артиллерийских снарядов.

Этот боезапас способен применяться не только 160 155-мм и 72 105-мм гаубицами, поставленными Украине из арсеналов Пентагона, но также и артиллерийскими системами, отправленными другими союзниками по НАТО, такими как французские и датские колесные 155-мм самоходные гаубицы CAESAR, их гусеничные аналоги – немецкие PzH 2000, польские AHS Krab и британские AS-90.

«Учитывая потребности Украины в подпитке своих артиллерийских орудий и танков советской эпохи, США также направили Киеву более 50 000 152-мм артиллерийских снарядов; примерно по 40 000 снарядов каждого из калибров 130-мм и 122-мм; а также 100 000 выстрелов 125-мм танковых боеприпасов. Украина также продолжает использовать реактивные установки «Град» советских времен, поэтому США выделили 60 000 122-мм ракет для них», – дополняет Альтман.

США также предоставили Украине 120-мм, 81-мм, 80-мм и 60-мм минометы и выделили более 345 000 снарядов.

Наконец, наряду с обещанием поставить 31 танк M1 Abrams и первую партию из 113 боевых машин пехоты Bradley, США также выделили к ним соответствующие боекомплекты: это «нераскрытое количество 120-мм боеприпасов для основного орудия Abrams», а также более 3000 управляемых противотанковых ракет (старых типов TOW) и более 1 800 000 снарядов калибра 25 мм для питания скорострельных пушек «Брэдли».

The Drive также напоминает: в дополнение к артиллерийским снарядам, предоставленным США, страны Европейского Союза (ЕС) приняли программу на общую сумму в 1,1 миллиарда долларов, чтобы предоставить Украине еще один миллион боеприпасов в течение 2023 года.

Программа от ЕС была утверждена после того, как в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что Украина расходует гораздо больше артиллерийских боеприпасов, чем их в настоящее время производится во всех странах Североатлантического блока, вместе взятых.

«Украинцы ведут активные боевые действия в течение года, поэтому они использовали много артиллерийских боеприпасов. Мы собираемся сделать все возможное, работая с нашими международными партнерами, чтобы предоставить им боеприпасы как можно быстрее и как можно больше», – заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи в Рамштайне так называемой «Контактной группы», в которую входят около 50 стран, поставляющих вооружения Украине.

С такими объемами боеприпасов, предоставленными Украине, и опасаясь потенциального конфликта в Тихом океане, США также пытаются увеличить их производство. Пентагон уже выделил около 3 миллиардов долларов на закупку боеприпасов за границей у союзников и наращивание их производства внутри страны, в особенности – 155-мм артиллерийских снарядов.

«Поскольку украинскому конфликту не видно скорого конца, потребность в большем количестве артиллерийских и танковых снарядов, мин, ракет и боеприпасов для стрелкового оружия будет только возрастать. США и их союзники пообещали снабжать Украину «столько, сколько потребуется», но долгосрочное влияние их поставок на собственные запасы еще предстоит увидеть», – заключает The Drive.