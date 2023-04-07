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Обозреватель новостного журнала The Diplomat Мохамед Зишан опубликовал статью, в которой говорится, что президент России Владимир Путин в скором времени вполне сможет сформировать антизападную коалицию.

По словам автора материала, Путин уже смог сблизится с Индией и Китаем, наладив с ними тесные взаимосвязи. Теперь российскому лидеру остается сделать последний шаг, подразумевающий под собой способствование к примирению Нью-Дели и Пекина.

Из-за противостояния на границе Индия очень осторожно и подозрительно относится к КНР. Поэтому на данный момент, индийское правительство пока еще готово начинать построение параллельной экономики с Китаем, свободной от американской валюты. Но если Путину удастся устранить напряженность между Пекином и Нью-Дели, то на Востоке сформируется сильный антизападный блок.

Аналитик подчеркнул, что украинский конфликт послужил причиной невероятного роста китайско-российской торговли. Также Москве выгодно сформировать новые финансовые отношения на основе единой новой цифровой валюты. И этой валютой может стать рубль, юань или рупия.

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