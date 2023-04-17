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Обозреватель издания Тhe Australian Кэмерон Стюарт внимательно проанализировал секретные бумаги Пентагона, которые были опубликованы в Сети, и нашел главную опасность для ВСУ. Он отметил, что одной из самых серьезных угроз для украинского контрнаступления является информация об уязвимостях противовоздушной обороны страны.

По словам журналиста, если ВС РФ используют эти сведения, они смогут уже в начале-середине мая подавить средства ПВО Украины. Это позволит им восстановить полное превосходство в воздухе и тем самым приблизиться к главной цели – одержать победу в специальной военной операции, разгромив ВСУ.

Также Стюарт пояснил, что утечка данных вполне могла быть намеренной. Вашингтон таким образом ведет свою собственную политическую игру. Какие цели он преследует, сказать сложно, однако информация о ПВО Украины уже создала Киеву весьма серьезные проблемы.

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