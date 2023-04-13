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По заявлению Министерства обороны Норвегии, опубликованному 12 апреля, уже восемь немецких танков Leopard 2A4 были доставлены в Украину в рамках оказания военной помощи со стороны властей Осло.

Отмечается, что началось обучение украинских танковых экипажей, в том числе тех, кто уже имеет боевой опыт.

Согласно подсчетам, которые сделало издание Army Recognition, украинская армия получила 48 танков Leopard 2A4 от Германии, Канады, Польши, а также Норвегии, что позволяет ей сформировать один танковый батальон.

Издание отмечает, что в составе батальона может быть около 40-60 танков. Они делятся на три или четыре танковые роты, а уже в составе каждой из них находится от 10 до 15 боевых танков.

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