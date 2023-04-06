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Санкции против России больно ударят по Вашингтону и в итоге приведут к его краху. Одним из последствий действий Соединенных Штатов станет отказ мира от доллара, заявил в эфире канала Fox News телеведущий Такер Карлсон.

Он пояснил, что заморозкой российских золотовалютных резервов Соединенные Штаты продемонстрировали, что намерены использовать доллар в качестве оружия против неугодных стран. Вряд ли кому то понравится, что тот, кому доверяешь триллионы долларов, готов потратить их на свои нужды.

Именно из-за этого Китай и Индия уже предпринимают меры по отказу от доллара. Пересматривают к нему отношение и другие страны. В результате война Вашингтона против России может оказаться последней, которую он в состоянии финансировать, отметил Карлсон.

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