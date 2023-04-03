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Популярная телеведущая и блогерша Ида Галич посвятила пост в Телеграм-канале своему личному отношению к процессу похудения. По ее словам, главное не увлекаться экстремальными диетами и не возводить процесс похудения в культ, так как это может привести к нервному срыву.

Галич считает, что нельзя делить всю еду на «плохую и хорошую». Просто стоит понимать, что некоторые продукты могут быть «более полезными», «менее полезными» или и вовсе «вредными». Однако известная телеведущая призвала своих поклонниц не корить себя за употребление вредной пищи, так как только любовь и трепетное отношение к себе могут сделать человека лучше.

По ее словам, она придерживается специальной системы питания под названием БМПП или «более-менее правильное питание». Галич отметила, что рассказывала о данной диете в своих юмористических видео, а впоследствии стала применять данный принцип на практике. Также необходимо заниматься спортом, чтобы поддерживать себя в хорошей форме, но не стоит заставлять себя выполнять физические нагрузки через силу. Необходимо просто найти активное занятие себе по душе, резюмировала Галич.

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