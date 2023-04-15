В эфире телеканала France 24 вышел сюжет о российских военнослужащих. Они обсудили с корреспондентами грядущее контрнаступление ВСУ и сообщили, что готовы к «враждебным» действиям противника. Это спровоцировало серьезный скандал, из-за которого видео было удалено со всех интернет-платформ канала.

Сюжет, появившийся в эфире 13 апреля, назывался «Конфликт на Украине: российские войска готовятся к бою перед контрнаступлением». В нем бойцы ВС РФ рассказали о выстраивании линии обороны.

«Все ломается, все убивается. Непобедимых нет», – сообщил один из бойцов.

Скандал начался с гневного заявления спикера украинского дипломатического ведомства Олега Николенко. Он заявил, что корреспонденты снимали сюжет на территориях, которые якобы «оккупированы» Россией и должны были получить специальное разрешение. Также журналистам пригрозили уголовным преследованием. Сам телеканал хоть и убрал сюжет со своих платформ, но официально комментировать ситуацию не стал.