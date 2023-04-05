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Решение о формировании дивизии атомных субмарин спецназначения в составе Тихоокеанского флота уже принято. Ожидается, что подлодки будут базироваться на Камчатке к началу 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник, близкий к Минобороны РФ. Впрочем, официального подтверждения этой информации нет.

Предполагается, что атомные подводные лодки будут нести суперторпеды “Посейдон”, обладающие ядерными снарядами и способные нанести колоссальный урон береговым укреплениям и населённым пунктам неприятеля. Инфраструктура для субмарин на Камчатке должна быть готова уже к началу 2024 года.

Известно, что носителями “Посейдонов” станут подводные лодки “Белгород” и “Хабаровск”. Первая находится на опытной эксплуатации, вторая достраивается. Впрочем, по данным ТАСС, в состав новой дивизии будут входить и другие субмарины.

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