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Танкисты ЗВО в зоне проведения специальной военной операции всего с трех выстрелов уничтожили опорный пункт боевиков ВСУ. Они рассказали порталу «Русская весна», что два снаряда из трех точно поразили намеченные цели.

Удары по укрепрайону противника наносился с двухсот метров, однако даже это не помешало попасть по цели. Танкисты сообщают, что все дело во взаимодействии с беспилотными аппаратами Mavic. Они находят вражеские объекты, а затем корректируют огонь по них, обеспечивая высокую точность каждого выстрела.

Беспилотники давно стали незаменимыми в зоне СВО. Они проводят разведку в любое время суток, наводят артиллерийские и танковые подразделения на военные объекты ВСУ, корректируют огонь и фиксируют поражение целей. Кроме того, они и сами наносят удары по врагу, сбрасывая гранаты или другие взрывные устройства прямо в окопы или на бронетехнику, выводя ее из строя.

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