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Издание «Свободная пресса» сообщает, что присутствие российских танков Т-14 «Армата» на Донецком направлении вызвало страх среди боевиков Вооруженных сил Украины, которые осознали превосходство этой техники над тем, что есть в их распоряжении.

Сейчас командование Вооруженных сил РФ активно перебрасывает танки Т-14 «Армата» и Т-90 «Прорыв», а также тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» к Артемовску, чтобы окончательно замкнуть кольцо вокруг города.

Наблюдатели указывают, что украинские националисты начинают понимать, что весенняя контрнаступательная операция, которая была анонсирована ранее, стоит под большим вопросом, поскольку они не могут соперничать с мощным российским вооружением, которое вызывает чувство ужаса у боевиков ВСУ.

Специальная военная операция на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 года и направленная на демилитаризацию и денацификацию страны, продолжается.

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