Российские танки Т-90 и Т-80 ждёт модернизация. На боевые машины будут устанавливать системы активной защиты “Арена-М”. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию “Высокоточные комплексы” (входит в государственную корпорацию “Ростех”).

“Арена-М” защищает боевую машину от противотанковых снарядов. Система размещается по периметру башни. Она представляет собой радиолокационную станцию, которая обнаруживает летящий снаряд, а также боеприпасы узконаправленного действия, размещённые в шахтах на башне. Как только станция засекает снаряд, летящий в танк, из шахты вылетает защитный боеприпас, который поражает его.

ТАСС отмечает, что “Ареной-М” интересуются и за рубежом, однако пока у “Ростеха” в приоритете оснащение российских танков. Не исключено, что указанную систему активной защиты будут ставить и на прочую бронетехнику. Однако для этого понадобятся определённые доработки.