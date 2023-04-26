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Командир танковой роты с прозвищем «Большой» сообщил о том, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» Западного военного округа России успешно уничтожил приближавшийся к позициям российских вооруженных сил танк Вооруженных сил Украины в Донбассе, пишет РИА Новости.

Он отметил, что из трех выстрелов третий попал в двигатель танка противника, что привело к его возгоранию и уничтожению.

Накануне, вечером 25 апреля, российские вооруженные силы нанесли удары по объектам в Запорожской области при помощи дронов «Герань», как сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия начала специальную операцию на территории Украины, объясняя это необходимостью защиты жителей Луганской и Донецкой Народных Республик.

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