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8 апреля – ИА Discover24.ru. Даже в Мариуполе, где в прошлом году шли весьма напряженные бои, не было такого ада, какой сейчас творится в Артемовске. По всему городу можно увидеть воронки от артиллерийских снарядов, множество разорванных бронежилетов и окровавленную форму боевиков ВСУ, рассказал порталу «Русская весна» военный корреспондент Мурад Газдиев.

«При этом ВСУ никуда не уходят, “бахмутская мясорубка” — это чудеса работы наших бойцов, воюющих там», – отметил военкор, пояснив, что идти украинским военным просто некуда.

Они полностью дезориентированы и не знают, что делать дальше. Связи с командованием нет, какого-то взаимодействия между подразделениями тоже. Все многоэтажные здания уже под контролем российских военных, которые ведут боевые действия в отличном настроении, демонстрируя принципиально новые подходы к тактике городских боев.

Газдиев также отметил, что в Артемовске практически нет русскоязычных украинских военных, в основном сюда направляют боевиков с Западной Украины.

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