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Популярный и независимый американский ведущий Такер Карлсон, которого недавно Руперт Мердок уволил из телеканала Fox News, не будет покидать медийное пространство. Общаться со своими зрителями Карлсон намерен через интернет-каналы.

После ухода из Fox News Карлсон опубликовал в своем личном аккаунте популярной социальной сети свое первое видеообращение. Экс-телеведущий обвинил американских чиновников и средства массовой информации в сокрытии важных фактов и тем для США.

По его словам, таким образом, сокрытие фактов является общей политикой не только для демократов, но и для республиканцев. Эту политику диктуют и навязывают их могущественные спонсоры. Поэтому, как заявил Карлсон, Соединенные Штаты Америки давно уже представляют собой однопартийное государство. «Большие вопросы, которые определяют наше будущее, вообще не обсуждаются», – подчеркнул он.

Однако Карлсон уверен, что существующая система обмана в СМИ, которая выгодна большинству из правящих элит США, не устраивает большинство американских граждан. «Поэтому длительный период она существовать не сможет», – отметил он.

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