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10 апреля – ИА Discover24.ru. Как сообщает издание «Царьград», генерал Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ, заявил о новой тактике российских сил – «выжженная земля» в Бахмуте (прежнее название Артемовск). По его словам, несмотря на очень сложную ситуацию, украинские подразделения все еще держат в городе оборону. Его слова цитируются украинским изданием Military Media Center.

После посещения Сырским «горячих точек» на Артемовском направлении, он отметил, что бои с обеих сторон являются невероятно кровопролитными и ожесточенными. Сырский также заявил, что российские силы начали использовать так называемую «сирийскую тактику» выжженной земли. Позиции украинских группировок уничтожаются авиаударами и артиллерией. «Но оборона Бахмута продолжается, хотя сложившаяся ситуация очень тяжелая», – подчеркнул украинский генерал.

Также Сырский заявил, что у ЧВК «Вагнер» закончились «силы», поэтому российской армией на территорию Бахмута были введены группы специального назначения и десантно-штурмовые подразделения для дальнейших наступательных действий.

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