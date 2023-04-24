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Вся тяжелая боевая техника ВСУ, которая использовалась в битве за Артемовск, уничтожена российскими военными. Теперь в распоряжении боевиков остались только автоматы, доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому командующий Сухопутными силами Александр Сырский.

Издание «Московский комсомолец» приводит слова украинского генерала о нехватке личного состава и вооружения в Артемовске. Фактически Киев не в состоянии больше удерживать город, но Зеленский упрямо стоит на своем. Он заявляет, что в случае потери Бахмута линия соприкосновения существенно расширится, что на руку российским ВС.

Украинский лидер требует начинать контрнаступление прямо сейчас, пока ВС РФ «связаны» в Артемовске. Однако главком ВСУ Залужный иного мнения. Он уверен, что наступать необходимо летом, когда значительно улучшится погода и появятся новые силы.

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