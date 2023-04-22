Сын пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Николай дал интервью изданию «Комсомольская правда». Он рассказал, что действительно принимал участие в специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер», о чем ранее заявлял Евгений Пригожин.

Николай Песков подтвердил, что служил в составе экипажа реактивной системы залпового огня «Ураган». После одного из боев все бойцы расчета за героический поступок были представлены к награде и получили медали “За отвагу”. О каком именно подвиге идет речь, Песков-младший уточнять не стал.

«Весь мой экипаж совершил определенный подвиг. У нас был один интересный выезд, как говорится. Больше я, наверное, сказать не могу», – пояснил он.

Обозреватель издания Александр Гамов высказал предположение, что экипаж РСЗО уничтожил стратегические важные позиции противника, но Песков не опроверг и не подтвердил эту версию.