Служба Внешней разведки сообщила об учениях польской армии, проводимых в конце марта текущего года. Маневры, под названием «Даглезия» ставили целью отработку отражения атаки на город Щецин.

«Оборона осуществляется силами трех бригад ВС Польши в районе населенного пункта Таново — Паргово. Ставится основная задача сдержать натиск противника. В случае успешного продвижения его войск предусмотрены меры по ограничению мобильности наступающих сил. Речь идет об установке инженерных заграждений, включая минирование, а также разрушении мостов», – цитирует директора СВР РИА Новости.

Напомним, многие эксперты уверены, что Польша имеет собственные интересы на Украине и обязательно попытается их реализовать. Она давно претендует на западные регионы соседней страны, а сейчас, после заявления президента Владимира Зеленского о скором упразднении границ, может рассчитывать и на получение всех подконтрольных Киеву территорий.