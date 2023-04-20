Светлана Лобода, которая переехала в Латвию, продолжает вспоминать о том, как работала в России и о том, сколько денег заработала в этой стране. Несмотря на то, что певица ранее говорила, что оставила все в России и начала новую жизнь в другом городе, видимо, перемены ей все же даются с трудом.

Однако, Лобода в очередной раз вспомнила, что отказалась от своей карьеры в России, находясь на пике популярности. Сейчас артистка призналась, что не сразу смогла выступать в других регионах, заморозив свои выступления на полгода, чтобы собраться силами.

Она также отметила, что туры дают ей много энергии и возможность оказывать помощь родному городу. Часть денег, которые зарабатывает, Светлана направляет на благотворительность. Она подчеркнула, что не жалеет, что она приняла решение уехать и не планирует ехать в Россию, но не исключает возможности посетить Украину, где остались ее родные.