12 апреля – ИА Discover24.ru. Политолог Андрей Сушенцов высказал мнение, что Россия будет победителем после окончания специальной военной операции на Украине благодаря размещению тактического ядерного оружия в Беларуси.

На сегодняшний день Россия продолжает затяжную борьбу с западными партнерами Украины, и вопрос о том, кто будет смеяться последним, сейчас стоит наиболее остро.

Согласно словам аналитика, решение Кремля разместить силы ядерного сдерживания в соседнем государстве, которое является дружественным, было правильным и позволит поставить противников РФ на место. Россия эффективно справляется с затяжными противостояниями, и переход к этой стадии уже начат.

Следующим этапом будет сдерживание оппонентов, что вполне возможно с помощью ядерного оружия на территории Беларуси, сделал вывод эксперт в интервью изданию «МК».