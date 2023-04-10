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10 апреля – ИА Discover24.ru. Российская супермодель Наташа Поли продемонстрировала свое подтянутое тело в откровенном бикини темно-зеленого цвета. Новые снимки популярной супермодели были опубликованы самой Наташей на своей страничке в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Соблазнительная 37-ми летняя россиянка порадовала своих поклонников новыми снимками в откровенном бикини на фоне многочисленных деревьев. Стоит отметить, что на фото манекенщица показалась без макияжа и с распущенными волосами.

Фанаты пришли в восторг от новой публикации Наташи. Опубликованный пост сразу же набрал более пяти тысяч лайков, а в комментариях поклонники супермодели оценили внешний вид своего кумира. Один из комментаторов написал, что надеется когда-нибудь встретить девушку, хоть немного похожую на Наташу Поли. Остальные комментаторы отметили, что супермодель как всегда «прекрасна и восхитительна».

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