Капитан Национальной гвардии Украины Владислав Мельник был осужден Верховным судом в ЛНР. Ему дали 15 лет колонии строгого режима за расстрел гражданского населения. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные Главной военной прокуратуры РФ.

По данным источника, в апреле 2022 года Мельник, используя квадрокоптер, проводил разведку в городе Рубежное в ЛНР, где заметил четырех мирных жителей, которые пытались эвакуироваться из города при помощи созданных гуманитарных коридоров.

Украинский боевых передал координаты нахождения этих людей расчету минометной батареи, после чего по людям ударили осколочными минами. Одна женщина была ранена, и ей пришлось удалять осколок в больнице.

Кроме того, Мельник был осужден за покушение на убийство двух и более лиц, жестокое обращение с мирным населением и применение запрещенных средств.

При вынесении приговора учитывались доказательства, собранные Следственным комитетом РФ.