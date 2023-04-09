ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

9 апреля – ИА Discover24.ru. Военный корреспондент Евгений Поддубный выложил видео в своем Телеграм-канале, на котором можно увидеть, как российский бомбардировщик Су-34 поразил мост в Черниговской области.

Летчиками Западного военного округа был нанесен удар по мосту, ведущему через реку Судость (Черниговская область). Мост расположен неподалеку от населенного пункта Гремяч. Огневая атака привела к значительным разрушениям данного инфраструктурного объекта.

Причина атаки данного моста заключена в том, что украинские диверсионно-разведывательные группы использовали его для передвижения к российским границам и осуществляли атаки на мирное население Брянской области.

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 был введен на вооружение ВКС России еще в 2014 году. Основное его предназначение – нанесение ударов по целям противника в условиях серьезного противодействия противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Вам может понравиться

Артиллеристы РФ уничтожили две самоходные гаубицы ВСУ в Херсонской области

Российские артиллеристы минувшей ночью уничтожили украинские гаубицы «Гвоздика» и Д-30 на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. Атака произошла в районе

Украинский боец рассказал, как «чудом выжил» после удара танка ВС России

9 апреля – ИА Discover24.ru. Украинский военнослужащий записал видео, в котором рассказал о своих «впечатлениях» после атаки на его позицию российских танков. Он отметил, что ему и его сослуживцам повезло

Посол КНР в РФ Чжан: Западу необходимо прекратить раздавать советы по украинскому конфликту

Как отметил посол Китая в Российской Федерации Чжан Ханьхуэй во время своего обширного интервью корреспонденту «Известий», КНР не передавал свои системы вооружений ни одной из сторон конфликта, принимающих участие в