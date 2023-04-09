9 апреля – ИА Discover24.ru. Военный корреспондент Евгений Поддубный выложил видео в своем Телеграм-канале, на котором можно увидеть, как российский бомбардировщик Су-34 поразил мост в Черниговской области.

Летчиками Западного военного округа был нанесен удар по мосту, ведущему через реку Судость (Черниговская область). Мост расположен неподалеку от населенного пункта Гремяч. Огневая атака привела к значительным разрушениям данного инфраструктурного объекта.

Причина атаки данного моста заключена в том, что украинские диверсионно-разведывательные группы использовали его для передвижения к российским границам и осуществляли атаки на мирное население Брянской области.

Российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 был введен на вооружение ВКС России еще в 2014 году. Основное его предназначение – нанесение ударов по целям противника в условиях серьезного противодействия противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.