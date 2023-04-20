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В течение прошлых двух суток подразделения вооруженных сил Украины провели так называемую «разведку боем» сразу на нескольких участках линии фронта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает бывший глава Министерства обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков.

По его словам, такая тактика украинских подразделений может свидетельствовать о начале подготовки к масштабному контрнаступлению. Именно об этом недавно заявила замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр. По словам украинской чиновницы и ряда других экспертов, контрнаступление ВСУ уже идет по всей линии фронта в зоне СВО.

Стрелков отметил, что передовые отряды ВСУ проводят небольшие тактические контратаки с целью выявить силы и средства на оборонительных рубежах российской армии, чтобы попытаться нащупать наиболее слабое место для дальнейшего массированного удара.

При этом российские военкоры уверены, что небольшие атаки одновременно на всех участках фронта могут свидетельствовать о попытках ВСУ рассредоточить внимание российского военного командования перед будущим контрнаступлением.

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