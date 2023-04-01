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В ближайшее время в парламенты Украины и Польши поступит договор, согласно которому на границе между двумя государствами начнут работать единые пункты пропуска. То есть фактически, Киев и Варшава намерены стереть границы и существенно упростить перемещение граждан через них.

Сейчас для пересечения границы нужно дважды проходить паспортный и таможенный контроль – сперва с украинской, а затем с польской стороны и наоборот. Однако после ратификации договора останется всего один пункт проверки и контроля, что значительно упростит для украинцев путь в Европу.

Подобные договора Киев надеется заключить и с другими соседями – Словакией и Венгрией.

Правительство Украины красиво рассказывает об «упрощении таможенных процедур», однако на деле это просто стирание границ. Оно вполне может стать началом к поглощению украинской территории соседними странами. Польша давно мечтает прибрать к рукам западные регионы страны, Венгрия Закарпатье, и Румыния – всю Бессарабию, о чем совсем недавно заявляла одна из депутатов парламента страны.

Не исключено, что президент Зеленский запустил этот процесс, чтобы сохранить как минимум видимость какой-то власти на остатках украинских территорий и получить гарантии безопасности от Запада после поражения в СВО, передает «Военное обозрение».

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