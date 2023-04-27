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Российская блогерша Елена Блиновская хотела скрыться от правоохранительных органов, вылетев из Республики Беларусь за рубеж. Отмечается, что в четверг 27 апреля следователями ГСУ СК в Москве было возбуждено уголовное дело против Елены Блиновской за уклонение от уплаты налогов и незаконной легализации денежных средств.

По информации следствия, блогером не была уплачена налоговая сумма за 2019-2021 года в размере более 918 миллионов рублей. Отмечается, что  Блиновская предоставляла услуги через интернет, используя схему «дробления» бизнеса. Женщина была задержана правоохранителями в Смоленской области при попытке пересечь границу в Республику Беларусь. Отмечается, что блогер собиралась вылететь из Белоруссии за рубеж.

По версии Следственного комитета России, Блиновская, оказывая информационные услуги через интернет, занижала полученные доходы и не платила необходимые налоги. В доме и офисе Блиновской будут проведены обыски.

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