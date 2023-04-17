США и их союзники по НАТО рещили побряцать оружием и продемонстрировать Москве свои возможности. Они одновременно начали учения на Востоке и на Западе, сообщили в Пентагоне.

Американское военное ведомство рассказало, что в Японском море начались маневры по перехвату ракет, главные роли в которых отводятся трем кораблям, оснащенным системой ПРО Aegis. Они стали следствием очередных испытаний МБР «Хвасон-18», недавно проведенных Северной Кореей. К маневрам, помимо США, привлечены Япония и Южная Корея.

Также сравнительно недавно завершились совместные учения США и Японии, в которых был задействован стратегический бомбардировщик B-52.

Также учения начались и в Швеции. Это самые крупные за четверть века маневры «Аврора-23», в которых примут участие 26 тысяч военнослужащих из 14, в которых примут участие 26 тысяч военнослужащих из 14 государств Североатлантического альянса. Их цель – отработка обороны Швеции от нападения. Учения продлятся целый месяц и вполне понятно, что они направлены против России, так как страна почти со всех сторон окружена странами НАТО и нападать на нее больше некому.