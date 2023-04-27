Пентагон будет пристальнее следить, как используется западное вооружение Украиной. США уже развернули соответствующую систему. В ней задействованы как американские специалисты, так и украинские. Об этом сообщил командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. Его слова приводит РИА “Новости”.

Каволи рассказал, что система работает по “всем стандартам НАТО”. Периодически инспекции на места, где применяется вооружение, проводят представители офиса военного атташе США в Киеве. Если такой возможности нет, все необходимые данные предоставляет украинская сторона – её специалисты сканируют штрихкоды с ключевых вооружений США и передают их в подконтрольную Вашингтону сеть.

Ранее в СМИ сообщалось, что страны Запада обеспокоены судьбой переданного Украине вооружения. По некоторым данным, его часть могла попасть на чёрный рынок и в криминальную сферу. На этом фоне появлялись предложения усилить контроль за вооружением, которое Запад передаёт Киеву.