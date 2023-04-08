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Российские ВКС стремительно наращивает количество применяемых «умных» бомб в зоне проведения специальной военной операции. Сейчас она использует не менее 20 планирующих боезарядов в сутки, заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он пояснил, что бомбы ФАБ-500 и другие, оснащенные навигацией ГЛОНАСС и стабилизатором, способны некоторое время лететь к цели. Благодаря этому истребители Су-34 и Су-35 получают возможность не входить в зону действия систем противовоздушной обороны Украины. И, соответственно, не подвергаются каким-либо риском, передает портал “Военное дело”.

Игнат отметил, что для борьбы с авиабомбами, способными преодолевать до 70 километров, Киеву нужно больше комплексов ПВО. В частности, ЗРК Patriot, которые могут помочь бороться с «умными» боезарядами.

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