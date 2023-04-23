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В Артемовске (украинское название Бахмут) продолжаются ожесточенные боевые действия. При этом подразделения вооруженных сил Украины несут огромные потери из-за чего не могут добиться успеха в боях за контроль над жилыми кварталами города. Об этом в своем материале сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Автор статьи отмечает, что подразделения украинского гарнизона понесли огромные потери в личном составе в боях за удержание Артемовска. При этом ситуация в городе продолжает ухудшаться для бойцов ВСУ, так как российские силы увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов.

По словам одного из военнослужащих украинского гарнизона, наибольшую опасность для ВСУ несут ночные атаки со стороны штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер». Украинские солдаты вынуждены оставлять свои позиции в спешке, бросая большое количество натовского вооружения, которое затем достается российским бойцам.

Напомним, что Вашингтон рекомендовал киевскому режиму вывести свои войска их Артемовска еще в начале 2023 года, однако руководство Украины приняло решение держать город любой ценой.

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