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Минометчики спецназа Западного военного округа уничтожили склад боеприпасов ВСУ. А вместе с ним отправили «на околоземную орбиту» боевика украинской армии, находившегося рядом с целью, передает портал «Русская весна».

В Сети появилась видеозапись «фантастического полета» военнослужащего ВСУ, попавшего под удар минометчиков спецназа 6-й армии. Военные корреспонденты написали, что очередной «копатель» полетел «шукать лiтаки» (искать самолеты – прим. Discover 24.ru).

Напомним, российские ВС наносят ракетные, артиллерийские и авиаудары по складам противника и местам размещения личного состава и техники. Это дает возможность создать проблемы с логистикой и заставить ВСУ отказаться от планов на контрнаступление. Многие эксперты на Западе уверены, что контратакующие действия украинской армии приведут лишь к ее окружению и разгрому.

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