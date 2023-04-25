В окрестностях Авдеевки продолжаются ожесточенные боевые действия вооруженных сил Российской Федерации с боевиками украинской армии. Очередные кадры с ликвидацией личного состава ВСУ бойцами российского спецназа были опубликованы в Телеграм-канале Народной Милиции ДНР.

Сообщается, что российские спецназовцы во время проведения разведывательных мероприятий выявили позиции боевиков вооруженных сил Украины в окрестностях коксохимического завода, расположенного в Авдеевке.

После обнаружения позиций боевиков ВСУ по ним был нанесен мощный удар из 120-миллиметровых минометов. В результате точного огневого поражения украинских позиций личный состав подразделения ВСУ был ликвидирован на месте.

Напомним, что вооруженные силы России начали применять управляемые планирующие авиационные бомбы для уничтожения мощных укрепрайонов противника в зоне проведения специальной военной операции.