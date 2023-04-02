Как сообщает издание «Российская газета», подавленное настроение, раздражительность, нежелание работать являются признаками не только стресса и переутомления. Это может являться звоночком профессионального выгорания. Данный синдром может в итоге привести к эмоциональному, умственному и физическому истощению.

Существуют множество профессий, где такие риски достаточно высоки. Речь идет, преимущественно, о профессиях, где деятельность связана с людьми напрямую. Это профессии педагогов, врачей и другого медперсонала, работников социальных служб и спасателей.

По словам кандидата психологических наук, доцента ВШЭ Евгения Осина, эти люди все время пребывают в стрессовой ситуации, так как им необходимо быстро принимать решения, от которых зависит чья-то судьба и даже жизнь. И это в итоге может привести к серьезным эмоциональным и даже физическим проблемам.

Специалист отметил, что есть ряд признаков, по которым можно определить, что у человека началось эмоциональное выгорание. Первый из них – это истощение, когда после работы человек чувствует себя «выжатым лимоном». Следующий признак – эмоциональная возбудимость. Если человека все вокруг раздражает, хочется накричать на людей по любому поводу, то это как раз и является профессиональным выгоранием. Если появились проблемы с концентрацией внимания, регулярные ошибки, забывчивость, то это тоже является признаком вышеупомянутой проблемы.

Психолог рекомендует для решения этой проблемы не зацикливаться только на рабочих моментах, а реализовывать себя и в других сферах своей жизни.