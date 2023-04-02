Для развития нормальных и долгосрочных отношений ни в коем случае нельзя заниматься сексом на первом свидании. Такого мнения придерживается специалист в области отношений Джейкоб Лукас. Своим видением идеального количества свиданий до первой сексуальной близости он поделился с изданием Daily Mail.

По словам эксперта, старомодное правило «секс после третьего свидания» обычно работает в случае желания обрести отношения длительного характера. Лукас уверен, что с интимной близостью всегда стоит повременить, ведь ожидание даст необходимые плоды.

Если же люди готовы вступить в интимную близость слишком быстро, то это свидетельствует, что секс для них на первом месте. И это не является гарантом длительных и серьезных отношений. Человека, который не торопится с интимной близостью, партнер будет считать надежным. С такими людьми обычно и строят долгосрочные союзы. Ожидание третьего свидания формирует между людьми эмоциональную связь, а не только физическую. И как только вы это понимаете, то уже откладывать интимную жизнь не стоит.