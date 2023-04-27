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Киев стал слишком часто наносить удары вглубь российской территории, используя беспилотные аппараты со взрывчаткой. Это может привести к серьезной эскалации, рассказал американский журналист Марк Галеотти.

В своей публикации в издании Spectator, перевод которой представлен РИА Новости, он пояснил, что Соединенные Штаты уже не в состоянии контролировать Украину и ее атаки на российскую территорию. Это беспокоит Пентагон и высокопоставленных чиновников в Белом доме, которых не устраивает выход конфликта на новый уровень.

Именно поэтому ВСУ не получают часть вооружения, которое требуют и президент Владимир Зеленский, и главком ВСУ Валерий Залужный. Вашингтон опасается, что после получения дальнобойных ракет или истребителей Киев сразу же задействует их для ударов по РФ. В этой ситуации Москва может дать жесткий ответ, причем не ВСУ, а центрам принятия решений на Западе.

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