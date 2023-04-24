«Стратегия Герасимова» существенно улучшила позиции ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. И это несмотря на то, что Киев продолжает грозить Москве контрнаступлением и пытается сбить ее с толку огромными массивами противоречивой информации, пишет портал «Свободная пресса».

Обозреватель Константин Ольшанский приводит слова американского военного эксперта Мика Райана, отметившего заслуги генерала Валерия Герасимова. После прихода начальника Генштаба на пост командующего Объединенными силами, поясняет аналитик, ситуация в зоне СВО существенно изменилась.

Киев же, напротив, начал совершать серьезные ошибки, одной из которых стала переброска в Артемовск элитных подразделений спецназа. В результате ВСУ растеряли лучшие силы перед контрнаступлением, в успехе которого сейчас не сомневаются только отъявленные оптимисты.

Несмотря на это, Ольшанский призывает не предаваться шапкозакидательским настроениям. ВСУ нельзя недооценивать, так как у них все еще остается мотивация и помощь Запада. Также на Украине на полную силу работает пропаганда киевского режима, которая обеспечивает успешную мобилизацию, несмотря на все ее перегибы.