Портал «Свободная пресса» прокомментировал обнаружение упавшего в Подмосковье украинского дрона UJ-22 Airborn с 17 килограммами взрывчатки на борту. Эксперты пояснили, почему дроны вообще залетают так далеко на российскую территорию и зачем Киев их использует.

По мнению аналитика Бориса Джерелиевского, цель подобных атак – спровоцировать панику, запугать жителей столицы и населенных пунктов Подмосковья, посеять сомнения в безупречной работе ПВО РФ. Также не исключено, что Киев «пристреливается», перед гипотетической атакой «роя дронов» на Москву, добавляют авторы публикации.

Что касается противовоздушной обороны, сейчас она перестраивается на работу против беспилотных аппаратов. Сложность их обнаружения заключается в применении полимеров, дерева, других материалов, не отражающих сигнал, в процессе производства БПЛА. Однако в распоряжении ВС РФ имеются эффективные средства, такие как ЗРПК «Панцирь» или «Тор-М2», способные находить и сбивать дроны.

Кроме того, против них отлично действуют системы радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигнал, наносят удары по электронике внутри БПЛА и не позволяют им достичь цели.