Воздушно-космические силы РФ нанесли мощный удар по аэродрому «Школьный», территория которого расположена в полях, примыкающих к жилым кварталам Одессы. Поэтому в Сети уже появилось огромное количество видео одесситов, на которых видно, как ударные БПЛА ВКС РФ наносят серию ударом по аэродорому. Один из авторов видео сообщил, что наблюдает уже третий прилет в одно и то же место. О последствиях российских ударов для ВСУ рассказывает в своем материале издание «Свободная пресса».

По словам военного эксперта, директора музея войск ПВО и бывшего полковника ВС РФ Юрия Кнутова, командование ВСУ пытается получить преимущество над российской армией в количестве разнообразных видов БПЛА, чтобы обеспечить поддержку своего будущего контрнаступления с воздуха. Поэтому российский удар по одесскому аэродрому «Школьный» был нанесен с целью уничтожения места базирования и складирования украинских дронов.

Военный эксперт также напомнил, что в непосредственной близости от аэродрома «Школьный» находится «Одесский авиационный завод», являющийся предприятием стратегического значения и входящий в состав военно-промышленного комплекса ВСУ. На территории данного предприятия была налажено сборка украинских беспилотников различных видов из зарубежных комплектующих.

Уничтожение склада БПЛА ВСУ и места их сборки должно привести к уменьшению количества атак украинских ударных дронов по объектам в Крыму. Так как Одесса, по словам эксперта, является очень выгодным местом запуска БПЛА именно по Крыму. Таким образом, украинские дроны пролетают большую часть маршрута над Черным морем из-за чего их можно выявить и сбить только на подлете к Крыму, резюмировал военный эксперт.