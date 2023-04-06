Легкомоторный самолет А-22 залетел в воздушное пространство Российской Федерации в Клинцовском районе Брянской области со стороны Украины в районе. Предположительно пилот вел самолет в сторону нефтепровода «Дружба», который уже не раз становился мишенью для атаки украинских БПЛА. В деталях инцидента разбирались обозреватели издания «Свободная пресса».

В настоящий момент существует две версии причины падения украинского самолета. Первая – он был сбит из стрелкового оружия, так как сообщений о работе ПВО в данном районе не поступало. Вторая – самолет рухнул сам из-за проблем с винтом, именно так объяснил причину падения пилот на допросе.

Сотрудники ФСБ установили личность нарушителя, им оказался частный пилот Александр Морозов. Он активно поддерживал деятельность ВСУ в социальных сетях, в 2016 году организовал «Гражданский воздушный патруль» и с 2014 года активно помогал Погранслужбе Украины патрулировать леса, а также работал в качестве санавиации, вывозя раненых украинских солдат из зоны боевых действий.

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, данный полет легкомоторного самолета является попыткой прощупать российскую систему противовоздушной обороны, чтобы в последующем провести масштабную диверсию. Поэтому российским силовикам необходимо усилить контроль на граничащих с Украиной территориях, резюмировал эксперт.